Coronavirus, l’Oms sulle accuse di Pompeo alla Cina: «Se gli Usa hanno prove, le condividano» (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono più di 3,5 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, 247.473 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.158.041 contagi, seguono Spagna (217.466) e Italia (210.717), secondo i dati della Johns Hopkins University. Usa Ansa Donald TrumpNegli Stati Uniti sono morte 1.450 persone nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime sale a 67.674. Mentre i casi sono 1.158.041. Secondo Donald Trump, gli Usa devono aspettarsi tra i 75mila e i 100morti per Coronavirus. Il presidente ha anche affermato di essere «molto fiducioso sul fatto che si possa avere un vaccino entro la fine dell’anno». La previsione della Casa Bianca Le previsioni dell’amministrazione Trump, però, sono tutt’altro che rosee: entro giugno, infatti, si prevede un raddoppio del numero quotidiano ... Leggi su open.online L’Oms sfida gli Usa a mostrare le prove che il coronavirus sia nato nel laboratorio di Wuhan

Coronavirus - Usa contro Cina : ma l’OMS ha una idea chiara

