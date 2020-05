Coronavirus, l’Oms contro gli Usa: “Nessuna prova su origine in laboratorio” (Di lunedì 4 maggio 2020) L’Oms, già finita nel mirino di Donald Trump perché accusata di essere filocinese, reagisce alle ultime uscite dell’amministrazione Usa sulle origini di Sar Cov 2 con durezza. “Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale” dice Maria Van Kerkhove dell’Oms commentando le ultime dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo secondo il quale il virus potrebbe essere nato in laboratorio cinese. “C’è un legame coi pipistrelli dobbiamo capire l’ospite intermedio“. Una tesi quella del virus creato in laboratorio smentita da mesi dalla comunità scientifica e anche dalla stessa intelligence Usa. Il capo del programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità, Mike Ryan, poi rispondendo a una domanda ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’Oms agli Usa : “Se ci sono prove sull’origine in laboratorio vanno condivise”

Coronavirus - La Svezia Sbalordisce L'OMS : "Il Mondo Dovrebbe Seguire il Modello Svedese"

