Coronavirus, l’Italia oggi riparte con la Fase 2: si allentano le maglie dei divieti e scattano le nuove misure di sicurezza, la situazione da Nord a Sud (Di lunedì 4 maggio 2020) oggi l’Italia si risveglia nel primo giorno di Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, di allentamento delle misure di contenimento. Secondo un’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, sono 4,4 milioni i lavoratori che da oggi, secondo quanto stabilito dal DPCM del 26 aprile, riprenderanno la propria attività lavorativa, mentre 2,7 milioni continueranno a restare a casa in attesa di successive misure governative. Su 100 rimasti a casa per effetto dei provvedimenti di sospensione delle attività, ben il 62,2% potrà tornare al lavoro. La ripresa però avrà effetti inattesi. Coinvolge soprattutto lavoratori over 50 – proprio la classe di età più esposta al rischio di contrarre la malattia da Coronavirus in forma grave -, rispetto ai giovani, interessa maggiormente il Nord Italia, più esposto al ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Italia oggi riparte con la Fase 2 : si allentano le maglie dei divieti e scattano le nuove misure di sicurezza

Coronavirus - dai pericoli del 5G all’influenza di Russia e Cina : il Segretario alla Difesa USA avverte l’Italia - “stanno approfittando della situazione”

Coronavirus - Lady Gaga piange per l’Italia e i parenti : il videomessaggio a Tiziano Ferro (Di lunedì 4 maggio 2020)l’Italia si risveglia nel primo giorno di2 dell’emergenza, di allentamento delle misure di contenimento. Secondo un’indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, sono 4,4 milioni i lavoratori che da, secondo quanto stabilito dal DPCM del 26 aprile, riprenderanno la propria attività lavorativa, mentre 2,7 milioni continueranno a restare a casa in attesa di successive misure governative. Su 100 rimasti a casa per effetto dei provvedimenti di sospensione delle attività, ben il 62,2% potrà tornare al lavoro. La ripresa però avrà effetti inattesi. Coinvolge soprattutto lavoratori over 50 – proprio la classe di età più esposta al rischio di contrarre la malattia dain forma grave -, rispetto ai giovani, interessa maggiormente il Nord Italia, più esposto al ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - Agenzia_Ansa : Si ripete il miracolo di #SanGennaro in un #Duomo vuoto a causa del rischio contagio #coronavirus, che ha imposto l… - repubblica : Coronavirus, Lady Gaga in lacrime per l'Italia: 'Prego per voi e per i miei parenti in Sicilia' - repubblica : I ristoranti del Nord ripartono dal delivery: 'I profitti aumentano' - RILAMALFA : RT @BarbaraRaval: L'immondizia dei centri accoglienza ai tempi del #coronavirus , mentre molti italiani sono allo stremo. I clandestini g… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Coronavirus, Vittoria Colizza l’italiana star della ricerca a Parigi: «Il 60% di contagi resta ignoto» Corriere della Sera