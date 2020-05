Coronavirus | l’Europa allenta le restrizioni | dall’Austria alla Polonia | dalla Germania

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Sono numerosi i Paesi europei che oggi, insieme all’Italia, iniziano adre leimposte per contenere la diffusione delo passano a un’ulteriore fase di alleggerimento delle misure già revocate. Ecco alcuni esempi. In Austria è scattata la “fase 2” anche per la ripresa della scuola: da questa mattina, dopo circa sette settimane e mezzo di lockdown, circa 100.000 studenti delle classi finali delle scuole professionali e scuole medie professionali sono tornati tra i banchi. Dal 18 maggio torneranno a scuola circa 700.000 alunni delle classi elementari, delle nuove scuole medie e scuole speciali. I restanti 300.000 studenti delle scuole superiori e medie professionali dovranno attendere fino al 3 giugno, ovvero dopo le vacanze di Pentecoste. L’anno scolastico terminerà il 3 luglio nei Laender ...