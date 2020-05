Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 3,5 milioni di casi totali, secondo Trump “i cinesi hanno fatto un errore” (Di lunedì 4 maggio 2020) I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 3.507.053: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, secondo cui le vittime sono 247.475 e i guariti 1.125.308. I morti per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.450. I casi totali sono 1,15 milioni e i morti 67.674. “Penso che i cinesi” abbiano fatto un errore, “hanno cercato di nasconderlo ma non ci sono riusciti“: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump, precisando che la Cina ha consentito che il Coronavirus si diffondesse “nel nostro Paese e in altri paesi. Xi Jinping è un brava persona ma non sarebbe mai dovuto accadere“. Il presidente Trump prevede fra i 75.000 e i 100.000 morti negli Stati Uniti per il Coronavirus. “L’intelligence mi ha detto che avevo ragione: non ha sollevato il tema del Coronavirus ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Italia - ultime notizie. Inizia la fase 2. Salvini : “Italia e Ue chiedano i danni alla Cina”

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi - Coronavirus allarme in Russia (4 maggio)

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 40 vittime. Da oggi nuovo modulo per l’autocertificazione (Di lunedì 4 maggio 2020) Iconfermati dinelsono saliti a 3.507.053: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University,cui le vittime sono 247.475 e i guariti 1.125.308. I morti pernegli Stati Uniti nelle24 ore sono stati 1.450. Isono 1,15e i morti 67.674. “Penso che i cinesi” abbiano fatto un errore, “hanno cercato di nasconderlo ma non ci sono riusciti“: lo ha dichiarato il presidente Donald, precisando che la Cina ha consentito che ilsi diffondesse “nel nostro Paese e in altri paesi. Xi Jinping è un brava persona ma non sarebbe mai dovuto accadere“. Il presidenteprevede fra i 75.000 e i 100.000 morti negli Stati Uniti per il. “L’intelligence mi ha detto che avevo ragione: non ha sollevato il tema del...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Bozza dl aprile, divieto licenziamento per altri 3 mesi, reddito di emerge… - Corriere : In Lombardia 47 morti in 24 ore. Contagi in calo a Milano - fanpage : 'Sbagliare in questa regione significa provocare una ecatombe” Così il Presidente della Regione Campania - MilenaLazzaroni : RT @fanpage: #coronavirus 'Siamo in emergenza' Le parole della Lamorgese - fanpage : #coronavirus 'Siamo in emergenza' Le parole della Lamorgese -