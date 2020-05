(Di lunedì 4 maggio 2020) Le indicazioni per le pubbliche amministrazioni e le imprese private pubblicate sul sito dell'Autorità che tutela i dati personali dei cittadini. E interessano anche il lavoratore

petergomezblog : #Coronavirus, il governo pubblica le Faq sul decreto in vigore dal 4 maggio. Congiunti, attività fisica e spostamen… - rtl1025 : ?? Dal novero delle persone che si possono visitare da lunedì prossimo, cioè i #congiunti nel senso indicato dalle F… - zaiapresidente : ?????? Nuovi chiarimenti sui quesiti più frequenti relativi alle ordinanze regionali. Trovate altre faq al sito… - Notiziedi_it : Coronavirus: le Faq del Garante della Privacy su scuola, sanità e lavoro - Federprivacy : Coronavirus e Privacy, le Faq con i chiarimenti e le indicazioni del Garante Privacy -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Faq

Rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti al momento dell'accesso alle sedi aziendali, ingresso vietato a chi ha avuto contatti con positivi al Covid-19 o proviene da zone a rischio, divie ...Nessuna diffusione dei dati delle persone contagiate o di quelle messe in quarantena: il vincolo vale anche per le strutture sanitarie e per i Comuni. Questi ultimi, tra l’altro, devono prestare parti ...