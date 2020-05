Coronavirus: le attività extra lavorative che le aziende organizzano per i propri dipendenti (Di lunedì 4 maggio 2020) Il lavoro logora chi non ce l’ha. E anche chi ce l’ha, ma non ci può andare. Molti lavoratori, a casa durante il lock down, stanno facendo la conta dei giorni che mancano al rientro al proprio posto di lavoro. Ma per molte categorie il rientro alla normalità appare ancora lontano e tra questi ci sono i lavoratori delle palestre la cui riapertura appare andare in là. Per mantenere il senso di coesione e di vicinanza dei lavoratori che aspettano di rientrare al lavoro la catena di fitness Virgin Active sta cercando di mantenere motivazione e, per quanto possibile, buon umore per tutti i trainer e i dipendenti che lavorano per il brand che conta 38 club in tutta Italia. Leggi su vanityfair Coronavirus : Fedeli - ‘stampa sempre attività essenziale’

Coronavirus - così riparte il Lazio nella fase 2 : dallo sport al mercato ortofrutticolo - le attività consentite da domani

Coronavirus : Conte consente anche attività di restauro per conservazione opere d’arte (Di lunedì 4 maggio 2020) Il lavoro logora chi non ce l’ha. E anche chi ce l’ha, ma non ci può andare. Molti lavoratori, a casa durante il lock down, stanno facendo la conta dei giorni che mancano al rientro al proprio posto di lavoro. Ma per molte categorie il rientro alla normalità appare ancora lontano e tra questi ci sono i lavoratori delle palestre la cui riapertura appare andare in là. Per mantenere il senso di coesione e di vicinanza dei lavoratori che aspettano di rientrare al lavoro la catena di fitness Virgin Active sta cercando di mantenere motivazione e, per quanto possibile, buon umore per tutti i trainer e i dipendenti che lavorano per il brand che conta 38 club in tutta Italia.

fattoquotidiano : Coronavirus: congiunti, attività fisica, spostamenti. Ecco le risposte del governo in vista dell’entrata in vigore… - LegaSalvini : CORONAVIRUS IN SARDEGNA, PRONTA L'ORDINANZA PER LE APERTURE ANTICIPATE OGGI 2 MAGGIO IL GOVERNATORE SOLINAS FIRMA I… - petergomezblog : #Coronavirus, il governo pubblica le Faq sul decreto in vigore dal 4 maggio. Congiunti, attività fisica e spostamen… - AcerboLivio : Coronavirus Lombardia, via libera ai runner: «La mascherina? Non durante, ma prima e dopo l’attività»… - PiemonConfagri : ?? Buon lavoro a chi riprende l'attività produttiva ???? ! #4maggio2020 #lavoro #fase2 #italia #coronavirus #celafaremo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus attività Coronavirus: Fedeli, 'stampa sempre attività essenziale' Affaritaliani.it