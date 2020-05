Coronavirus | l’Aifa approva cinque nuove sperimentazione di farmaci Spallanzani in prima

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha autorizzatosperimentazioni cliniche per il trattamento della malattia del. C’è, innanzitutto, il via libera, in particolare, a un grande studio italiano multicentrico. Con un disegno adattativo, denominato Ammuravid. E promosso dalla Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali. Il progetto valuta, rispetto al trattamento standard, i seguenti bracci di studio: tocilizumab, sarilumab, siltuximab, canakinumab, baricitinib, metilprednisolone. Aifa ha inoltre autorizzato, sempre in relazione all’emergenza, uno studio randomizzato di fase 2 in singolo cieco di confronto del Selinexor rispetto al placebo in aggiunta alla terapia standard. Selinexor èto negli Usa per il trattamento del mieloma multiplo in stadio avanzato. Un ulteriore studio, ...