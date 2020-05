Coronavirus, l’aggiornamento di oggi in Italia: il bollettino della Protezione Civile (Di lunedì 4 maggio 2020) Altra giornata positiva oggi in Italia per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Come fa sapere la Protezione Civile nel suo consueto bollettino, ad oggi, 4 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 99.980, con una decrescita di 199 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri. 16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri. 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - l’aggiornamento dalla Campania su tamponi e positività

Coronavirus - al Centro Covid Palidoro del Bambino Gesù tre bambini in terapia intensiva : ecco l’aggiornamento sulle loro condizioni

