Coronavirus, la ripartenza in sordina della Fase 2 a Milano, tra pensiline deserte e stazioni della metro quasi vuote – I video (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttapensiline pressoché deserte, tram e autobus quasi vuoti, metro silenziose in cui si sente solo l’eco degli avvisi pre-registrati per il mantenimento del distanziamento sociale e per il rispetto delle regole. La ripartenza della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus a Milano è in sordina. Se le autorità locali e regionali nelle ultime ore hanno pubblicato spot incoraggianti dal grande impatto visivo sull’inizio di questa nuova Fase di convivenza col virus, e di richiamo alla responsabilità e al coraggio di riprendere in mano la propria vita – malgrado tutto -, la città di Milano sembra essere ancora ferma in Fase di lockdown. Maria Pia Mazza / OPEN Piazza Duomo, Milano, 4 maggio 2020 La cosa non dovrebbe sorprendere, giacché viaggiando dalla periferia del ... Leggi su open.online Coronavirus - viaggio sui mezzi pubblici di Milano nel giorno della ripartenza. I fuorisede rientrano a casa : “Torno a Pesaro - spero in tempi migliori”

Coronavirus - Conte : "La ripartenza del paese è nelle nostre mani"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ripartenza Coronavirus, mascherine, trasporti, seconde case: ecco la guida per la ripartenza in Piemonte La Stampa Usa, Pompeo accusa la Cina: “Il coronavirus arriva da un laboratorio di Wuhan”

Mike Pompeo, Segretario di Stato Usa, ha affermato che “ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi da un laboratorio di virologia di Wuhan”. Secondo Pompeo la Cina “ha fatto tutto quel ...

SAN PIETRO AVELLANA – Commercio elettronico, un negozio on line dei prodotti tipici

SAN PIETRO AVELLANA – È tra i primi comuni in Italia a stilare un piano operativo di sostegno alle imprese del paese, per entrare concretamente e in modo efficace nella fase della ripartenza. Un piano ...

