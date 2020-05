Coronavirus, ‘La Cina ha eliminato le prove e ha nascosto l’emergenza’: l’attacco di Trump (e degli 007) (Di lunedì 4 maggio 2020) Stati Uniti: Cina responsabile della diffusione del Coronavirus. Avrebbe nascosto l’emergenza sanitaria per assicurarsi dispositivi medici. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non sembra avere dubbi sul fatto che l’emergenza Coronavirus sia stata causata dalla Cina. Pechino avrebbe poi provato a nascondere la diffusione del Covid-19 per assicurarsi dispositivi medici per fronteggiare l’emergenza. Donald Trump senza dubbi, la Cina ha responsabilità Nonostante lo scetticismo e la prudenza del mondo della scienza, Donald Trump continua ad attaccare senza mezzi termini la Cina. Le autorità cinesi sono ritenute responsabili della diffusione del Coronavirus. Probabilmente per errore. “Penso che i cinesi abbiano fatto un errore: hanno cercato di nasconderlo ma non ci sono riusciti“, ha dichiarato Trump facendo sapere che gli Usa ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 209.000 casi totali in Italia. Conte - ‘La maggioranza regge’. Johnson - “Il momento brutto è arrivato quando le probabilità erano 50-50” – DIRETTA

