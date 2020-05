Coronavirus Italia, i morti superano quota 29mila. 1221 nuovi casi in 24 ore (Di lunedì 4 maggio 2020) La Protezione civile ha pubblicato il consueto bollettino con i dati del giorno sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Il numero di casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 211.938. Oggi si registra un incremento di 1221 nuovi casi. Gli attuali positivi sono -199 per un totale di 99.980 casi. Il totale dei guariti ammonta a 82.879 persone. Oggi l’incremento è di + 1225. I deceduti, nelle ultime 24 ore, sono 195 (ieri erano 174). Il totale delle vittime, dal principio dell’epidemia a oggi, supera così quota 29mila. Il numero è, per l’esattezza, 29.079. In Italia si contano 16.823 ricoverati con sintomi, il 2,43% in meno rispetto a domenica. Tra questi, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.479 (-1,46% rispetto a ieri). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 37.631. In Lombardia, nelle ultime 24 ore, ... Leggi su ilnapolista Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 4 maggio : morti - contagi - guariti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 195 vittime in Italia - il totale sale a 29.079. Diminuiscono i casi attivi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 1221 casi in Italia oggi - 195 morti. In Lombardia la metà dei nuovi contagi (Di lunedì 4 maggio 2020) La Protezione civile ha pubblicato il consueto bollettino con i dati del giorno sull’epidemia di Covid-19 in. Il numero didall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 211.938. Oggi si registra un incremento di. Gli attuali positivi sono -199 per un totale di 99.980. Il totale dei guariti ammonta a 82.879 persone. Oggi l’incremento è di + 1225. I deceduti, nelle ultime 24 ore, sono 195 (ieri erano 174). Il totale delle vittime, dal principio dell’epidemia a oggi, supera così. Il numero è, per l’esattezza, 29.079. Insi contano 16.823 ricoverati con sintomi, il 2,43% in meno rispetto a domenica. Tra questi, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.479 (-1,46% rispetto a ieri). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 37.631. In Lombardia, nelle ultime 24 ore, ...

Rinaldi_euro : Italia, un paese comandato da Colao in smartworking - Panorama - virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - marcomartorelli : RT @lorepregliasco: Salvato tra gli articoli da leggere questo longread @ilpost sull'epidemia in Lombardia. È la testata che sta facendo il… - giornaleprociv : #Coronavirus, la situazione dei #contagi in Italia al 04/05 ?? -