Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 maggio: morti, contagi, guariti (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 maggio: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 4 maggio. Sono 99.980 (-199) le persone attualmente positive al Covid-19, 29.079 (+195) i decessi e 82.879 (+1.225) i guariti per un totale di 211.938 (+1.221) casi: è questo il bilancio odierno diffuso dalla Protezione civile nel consueto bollettino che fa il punto sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dei 99.980 attualmente positivi, 16.823 (-419) sono ricoverati con sintomi, 1.479 (-22) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 81.678 (+242) si trovano in isolamento ... Leggi su tpi Coronavirus Italia - i morti superano quota 29mila. 1221 nuovi casi in 24 ore

