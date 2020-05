Coronavirus, Italia: +195 morti, oltre 211mila i contagi (Di lunedì 4 maggio 2020) Da mesi siamo abituati quotidianamente ad essere informati sui numeri del contagio che da oggi in avanti sarà sempre più importante osservare e monitorare. Lo ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno chiosato a riguardo i medici, i virologi: la fase 2 della gestione dell’emergenza Coronavirus non si traduce in un più generale “liberi tutti”. L’emergenza permane tale e è fugata l’ipotesi che il numero dei contagi possa lentamente ben presto risalire con la riapertura di numerose attività sul territorio. L’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Coronavirus Italia, il bollettino del 4 maggio Non un “liberi tutti” ma un “responsabili tutti”. L’Italia riapre lentamente e step by step le proprie ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Conte : “Italia pronta ad assicurare accesso equo e universale a vaccini e cure”

Contagiati da coronavirus in Italia : malati - morti - guariti. I numeri aggiornati a oggi - oltre 211mila casi positivi

Coronavirus Italia : dati contagio Regioni del 4 maggio – LIVE (Di lunedì 4 maggio 2020) Da mesi siamo abituati quotidianamente ad essere informati sui numeri delo che da oggi in avanti sarà sempre più importante osservare e monitorare. Lo ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno chiosato a riguardo i medici, i virologi: la fase 2 della gestione dell’emergenzanon si traduce in un più generale “liberi tutti”. L’emergenza permane tale e è fugata l’ipotesi che il numero deipossa lentamente ben presto risalire con la riapertura di numerose attività sul territorio. L’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in, il bollettino del 4 maggio Non un “liberi tutti” ma un “responsabili tutti”. L’riapre lentamente e step by step le proprie ...

Rinaldi_euro : Italia, un paese comandato da Colao in smartworking - Panorama - virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - SimLombardo : RT @siamonoitv2000: 'Le #donne sono una risorsa in Italia, fondamentali per la #ripartenza. Non dimentichiamo il loro ruolo'. La giornalist… - SemmyWinck : RT @AdryWebber: Coronavirus, Di Maio: «L’Italia inizia ad accendere i motori» Perché non accendi il tuo di motorino e te ne vai a fanculo?… -