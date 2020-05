Coronavirus, ISTAT-ISS: “Le Tre Italie dell’epidemia Covid-19” (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – La mortalità “diretta” attribuibile al Covid-19 in individui con diagnosi confermata, nel primo trimestre 2020 è stata di circa 13.700 decessi. È quanto emerge dal Rapporto congiunto ISTAT-Iss che analizza l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente nel primo trimestre 2020 in base ai dati di 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi). L’analisi combinata dei dati di mortalità giornaliera dell’Istituto nazionale di statistica con i dati della Sorveglianza integrata dell’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che esiste una quota ulteriore di circa altri 11.600 decessi per la quale, con i dati oggi a disposizione, si possono soltanto ipotizzare tre possibili cause: una ulteriore mortalità associata a Covid-19 (decessi in cui non ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Istat e Iss : 50% di morti in più in Italia a marzo 2020 (se ne sono accorti ora)

Coronavirus - ISTAT : a Marzo in Italia il 49 - 4% in più di morti

Coronavirus - Istat : a marzo in Italia il 49 - 4% di morti in più. Un Paese spaccato : a Bergamo +568% decessi - al Sud aumento medio del 2% (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – La mortalità “diretta” attribuibile al-19 in individui con diagnosi confermata, nel primo trimestre 2020 è stata di circa 13.700 decessi. È quanto emerge dal Rapporto congiunto-Iss che analizza l’impatto dell’epidemia-19 sulla mortalità totale della popolazione residente nel primo trimestre 2020 in base ai dati di 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi). L’analisi combinata dei dati di mortalità giornaliera dell’Istituto nazionale di statistica con i dati della Sorveglianza integrata dell’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che esiste una quota ulteriore di circa altri 11.600 decessi per la quale, con i dati oggi a disposizione, si possono soltanto ipotizzare tre possibili cause: una ulteriore mortalità associata a-19 (decessi in cui non ...

lorepregliasco : Secondo i dati @istat_it, tra inizio epidemia (20 febbraio) e il 31 marzo in Italia ci sono state 25mila morti in e… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus A marzo +49,4% decessi. A Bergamo +568% Rapporto Istat-Istituto Superiore di Sanità: dal 20 febbraio a… - SkyTG24 : ?? #Covid19 ? #Istat: in Italia a marzo +49% di decessi rispetto alla media ? A #Bergamo mortalità +568% - uncaffespot : @Cartabellotta @istsupsan @istat Nei mesi precedenti il coronavirus (gen-feb) le morti sono state ovunque inferiori… - Leonard79703685 : RT @tempoweb: #Istat A marzo morti in aumento del 49% Strage a #Bergamo (+568%) -