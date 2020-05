Coronavirus, Istat: a marzo in Italia il 49,4% di morti in più. Un Paese spaccato: a Bergamo +568% decessi, al Sud aumento medio del 2% (Di lunedì 4 maggio 2020) In Italia nel mese di marzo 2020, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, la mortalità a livello medio nazionale è aumentata del 49,4% rispetto alla media dello stesso mese tra il 2015 e il 2019. Il dato emerge dal Rapporto Istat-Iss ‘Impatto dell’epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. Primo trimestre 2020’, il primo che stima l’aumento dei decessi a livello nazionale. Nel rapporto si parla di un Paese diviso in tre: le province più colpite dall’epidemia hanno pagato “un prezzo altissimo in vite umane”, mentre nelle aree a bassa diffusione (1.817 comuni, 34 province per lo più del Centro e del Mezzogiorno) i decessi del mese di marzo 2020 “sono mediamente inferiori dell’1,8% alla media del quinquennio precedente”. Al Sud la mortalità è aumentata ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - per l’Istat a marzo decessi in crescita del 49 - 4%

