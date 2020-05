Coronavirus, inizia la “Fase Bue”: spopola la poesia in romanesco, “torno a corre con speranza, no il ministro, pe’ la panza!” (Di lunedì 4 maggio 2020) La prima uscita dopo un lungo periodo in casa, la paura del contagio, la diffidenza, l’ironia sul ritorno all’attività fisica all’aria aperta: si intitola “La Fase Bue” la poesia che ironizza sulla “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus e l’ha composta il sommelier e cuoco romano con la passione per la poesia dialettale Riccardo Roselli, che già aveva fatto sorridere il popolo dei social con “Arrosti Domiciliari“, il sonetto sulla Pasqua al tempo del Coronavirus. “Nun ce dormo da tre notti/sì, i permessi so’ ridotti. Oggi torno a uscì da casa…/Sguardi strani, gente evasa/che se sente un po’ fuggita, insicura e arrugginita! Tra divieti e coi congiunti/che sian seri o al più presunti, c’ho un libretto che me guida/in quest’orrida corrida. ‘Lo ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 4 - 5 milioni di italiani tornano al lavoro - la fase 2 è iniziata

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 4 - 5 milioni di italiani tornano al lavoro - la fase 2 è iniziata

Coronavirus - l’Europa allenta le restrizioni : dall’Austria alla Polonia - dalla Germania al Belgio - da oggi inizia il ritorno alla normalità (Di lunedì 4 maggio 2020) La prima uscita dopo un lungo periodo in casa, la paura del contagio, la diffidenza, l’ironia sul ritorno all’attività fisica all’aria aperta: si intitola “La Fase Bue” lache ironizza sulla “Fase 2” dell’emergenzae l’ha composta il sommelier e cuoco romano con la passione per ladialettale Riccardo Roselli, che già aveva fatto sorridere il popolo dei social con “Arrosti Domiciliari“, il sonetto sulla Pasqua al tempo del. “Nun ce dormo da tre notti/sì, i permessi so’ ridotti. Oggi torno a uscì da casa…/Sguardi strani, gente evasa/che se sente un po’ fuggita, insicura e arrugginita! Tra divieti e coi congiunti/che sian seri o al più presunti, c’ho un libretto che me guida/in quest’orrida corrida. ‘Lo ...

carlosibilia : È online sul sito del @Viminale il nuovo modello di autocertificazione valido da domani, da consegnare in caso di e… - fattoquotidiano : Coronavirus, inizia la fase 2 tra piccole libertà e ritorno al lavoro per 4 milioni di persone. Sui mezzi pubblici… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Arcuri: 'Domani inizia secondo tempo' #fase2 - wholedani : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Da giugno l'Istituto Spallanzani inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino contro il #covid19. Dalla… - CorrierediMalta : Oggi, #4maggio, inizia la «fase 2» del controllo della #pandemia sia in #Italia che a #Malta. Gli auguri del vignet… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus inizia Coronavirus, inizia la fase 2 tra piccole libertà e ritorno al lavoro per 4 milioni di persone Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Spagna, 164 morti

(ANSA) – ROMA,4 MAG – Per il secondo giorno consecutivo la Spagna ha registrato 164 nuovi decessi che portano a 25.428 il numero totale delle vittime da coronavirus. Lo riferisce El Pais. Oggi inizia ...

La Fase 2 è iniziata con lunghe file sull’Olimpica

Lunedì 4 maggio, inizia la Fase 2 dell’emergenza coronavirus e a Roma si ripresenta subito il problema dei lavori su strada che originano traffico. A conferma basta guardare ciò che accade oggi in via ...

(ANSA) – ROMA,4 MAG – Per il secondo giorno consecutivo la Spagna ha registrato 164 nuovi decessi che portano a 25.428 il numero totale delle vittime da coronavirus. Lo riferisce El Pais. Oggi inizia ...Lunedì 4 maggio, inizia la Fase 2 dell’emergenza coronavirus e a Roma si ripresenta subito il problema dei lavori su strada che originano traffico. A conferma basta guardare ciò che accade oggi in via ...