Coronavirus, inizia la fase 2 tra piccole libertà e ritorno al lavoro per 4 milioni di persone. Sui mezzi pubblici e in azienda il nodo sicurezza (Di lunedì 4 maggio 2020) fase 2, si parte. Da oggi vengono meno alcune delle limitazioni che dallo scorso 11 marzo avevano tenuto in casa milioni di cittadini. Anche se tante altre restano in vigore, almeno fino al 17 maggio. Dopo due mesi di lockdown rialzano le saracinesche le aziende manifatturiere, tutto il settore dell’auto, la moda, il tessile, i cantieri edili e il commercio all’ingrosso oltre a quello al dettaglio di fiori e piante. Tornano così al lavoro 4 milioni di persone. Si può far vista a parenti e fidanzati, riaprono i parchi, è consentito fare sport non solo nei pressi della propria abitazione. Ma non è un ‘liberi tutti’, ha subito ricordato il premier Giuseppe Conte: “Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà“. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : inizia la fase 2! 4 - 5 milioni di italiani tornano al lavoro

Il rischio del “liberi tutti” – La preoccupazione nel governo è che ci sia una rimozione collettiva dell’emergenza Covid-19, alimentata dal clima estivo, dalla ripresa di diverse attività, dalla ...

