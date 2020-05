Coronavirus, in Spagna e Germania rallentano i contagi. Proiezioni Usa: “Con riapertura i morti raddoppieranno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai, in Brasile oltre 7mila decessi (Di lunedì 4 maggio 2020) Negli Stati Uniti continuano ad aumentare i morti da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 1.450, per un totale di 67.674 vittime e oltre 1,15 milioni di casi. Il numero dei decessi è destinato a salire tra i 75mila e i 100mila per il presidente Donald Trump, che assicura che presto l’economia “tornerà a crescere” ed è fiducioso che entro fine anno possa esserci un vaccino. Per il virologo Anthony Fauci potrebbe essere pronto entro gennaio ma su questo, aveva detto a Cnn, non ci sono garanzie. Ma entro giugno, in concomitanza con la riapertura delle attività, le nuove Proiezioni dell’amministrazione rivelate dal New York Times prevedono un raddoppio del numero quotidiano delle vittime, circa tremila al giorno e si si parla di almeno 200 mila nuovi casi di contagio negli Usa entro la fine di questo mese. Attualmente il numero dei ... Leggi su ilfattoquotidiano CORONAVIRUS SPAGNA : 25.428 MORTI - 218.011 CASI/ +164 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus - in Spagna e Germania rallentano i contagi. Trump : “Forse in Usa 100mila morti. Vaccino entro fine anno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai - in Brasile oltre 7mila decessi

Coronavirus Spagna - 217mila infetti - 25mila morti/ Economia in crisi - Pil -5.2% (Di lunedì 4 maggio 2020) Negli Stati Uniti continuano ad aumentare i morti da: nelle ultime 24 ore sono stati 1.450, per un totale di 67.674 vittime e oltre 1,15 milioni di casi. Il numero dei decessi è destinato a salire tra i 75mila e i 100mila per il presidente Donald Trump, che assicura che presto l’economia “tornerà a crescere” ed è fiducioso che entro fine anno possa esserci un vaccino. Per il virologo Anthony Fauci potrebbe essere pronto entro gennaio ma su questo, aveva detto a Cnn, non ci sono garanzie. Ma entro giugno, in concomitanza con ladelle attività, le nuovedell’amministrazione rivelate dal New York Times prevedono un raddoppio del numero quotidiano delle vittime, circa tremila al giorno e si si parla di almeno 200 mila nuovi casi dio negli Usa entro la fine di questo mese. Attualmente il numero dei ...

Agenzia_Ansa : Mascherine Ue a Italia, Spagna e Croazia #Coronavirus #ANSA - RaiNews : #Coronavirus, l'#Europa allenta il lockdown. Ancora in calo i morti in #Spagna - Agenzia_Ansa : #coronavirus l'#Europa è il continente più colpito dalla #pandemia. L'Italia e il Regno Unito sono i paesi con più… - Affaritaliani : Coronavirus, Sanchez: 'Da Spagna 125 milioni per la ricerca del vaccino' - RedattoreSocial : #Coronavirus, Ue: 330mila mascherine per #Italia, #Spagna e #Croazia. Una nuova partita di mascherine protettive Ff… -