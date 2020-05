petergomezblog : #Coronavirus, la Francia prolunga lo stato d’emergenza e annuncia: “Niente app per la riapertura”. Russia, record d… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, superati i 240mila morti nel mondo. In #Russia boom di contagi. Negli #Usa il totale di decessi sale… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Francia allenta le restrizioni ma prolunga lo stato d’emergenza fino al 24 luglio. Russia, record d… - Renzoseccia : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus: 10.581 nuovi casi in Russia nelle ultime 24h Ieri i nuovi contagi avevano toccato il record di 10.633- Ult… - GazzettaDelSud : #Coronavirus in #Russia, ancora oltre 10.500 #contagi giornalieri -

Coronavirus Russia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Russia