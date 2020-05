Coronavirus in Italia, ultime notizie. Inizia la fase 2. Salvini: “Italia e Ue chiedano i danni alla Cina” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale Coronavirus Italia ultime notizie – L’Italia entra ufficialmente nella fase 2 della lotta al Coronavirus. Oggi infatti entra in vigore l’ultimo Dpcm con una parziale riapertura del Paese e soprattutto una maggiore libertà di movimento per i cittadini. Ieri è stata pubblicata la circolare del Viminale, indirizzata ai prefetti, con ulteriori chiarimenti su cosa è possibile fare dal 4 maggio. Online anche la nuova autocertificazione per gli spostamenti. Nel frattempo, l’ultimo bollettino parla di 100.179 persone attualmente positive, 28.884 morti e 81.654 guariti per un totale di 210.717 casi. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 4 maggio 2020, aggiornate in ... Leggi su tpi Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 40 vittime. Da oggi nuovo modulo per l’autocertificazione

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - in Italia 156.363 contagiati totali : 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO (Di lunedì 4 maggio 2020)in: ledi oggi in tempo reale– L’entra ufficialmente nella2 della lotta al. Oggi infatti entra in vigore l’ultimo Dpcm con una parziale riapertura del Paese e soprattutto una maggiore libertà di movimento per i cittadini. Ieri è stata pubblicata la circolare del Viminale, indirizzata ai prefetti, con ulteriori chiarimenti su cosa è possibile fare dal 4 maggio. Online anche la nuova autocertificazione per gli spostamenti. Nel frattempo, l’ultimo bollettino parla di 100.179 persone attualmente positive, 28.884 morti e 81.654 guariti per un totale di 210.717 casi. Qui lesulnel mondo. Di seguito, invece, ledall’suldi oggi, lunedì 4 maggio 2020, aggiornate in ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - Rinaldi_euro : Italia, un paese comandato da Colao in smartworking - Panorama - Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - xenonian1 : RT @HANIA654: L'uomo che ragliava ai somari(Burjons) “Il Signor scienziato, quello che nonostante avesse detto che il Coronavirus non sareb… - koaz74 : RT @RadioSavana: Pare che il plasma autoimmune funzioni benino, il malato #Covid19 guarisce in pochi giorni. Ha 3 controindicazioni: costa… -