Coronavirus, in Germania riaprono anche parrucchieri e barbieri [FOTO] (Di lunedì 4 maggio 2020) La Germania è sempre più in controllo dell’epidemia di Coronavirus. L’aumento di casi è in netta diminuzione (nelle ultime 24 ore, incremento di 43 vittime e 679 contagiati) e il Paese prosegue sulla strada dell’allentamento delle misure, che tuttavia non hanno mai raggiunto la rigidità del lockdown in Italia. Da oggi, infatti, hanno riaperto barbieri e parrucchieri. Nelle immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, si possono vedere gli abitanti in fila alla giusta distanza per poter accedere ai saloni. All’interno, parrucchieri e clienti indossano la mascherina e gli ambienti vengono igienizzati come misure di precauzione contro la diffusione del virus.L'articolo Coronavirus, in Germania riaprono anche parrucchieri e barbieri FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Spagna e Germania rallentano i contagi. Trump : “Forse in Usa 100mila morti. Vaccino entro fine anno”. Rinviato al 2021 Expo di Dubai - in Brasile oltre 7mila decessi

Coronavirus - l’Europa allenta le restrizioni : dall’Austria alla Polonia - dalla Germania al Belgio - da oggi inizia il ritorno alla normalità

