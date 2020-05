Coronavirus, “in Francia il primo caso a fine dicembre, prima che la Cina lanciasse l’allarme” (Di lunedì 4 maggio 2020) Era stato ricoverato il 27 dicembre a Bondy ed è stato lui il primo caso in Francia di Covid-19, prima che la pandemia si espandesse in tutta Europa e prima ancora che l’allarme fosse lanciato dalla Cina. E a quasi un mese di distanza dai primi tre casi di Coronavirus ufficialmente registrati in Francia il 24 gennaio: due erano arrivati a Parigi dopo essere stati a Wuhan e un terzo era un parente di uno di loro. In un’intervista all’emittente Bfmtv, rilanciata dai media francesi, il dottor Yves Cohen, capo dei servizi di rianimazione degli ospedali Jean Verdier a Bondy e Avicenne a Bobigny, rivela di aver riesaminato tutti i test Pcr – esame con tecniche di biologia molecolare usato per diagnosticare le infezioni virali – effettuati su pazienti con polmoniti sospette a dicembre e gennaio. Su 24 pazienti, l’uomo – che oggi è guarito ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Zaia : “In 10 giorni ci giochiamo il futuro”

