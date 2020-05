Coronavirus, in Campania nelle ultime 24 ore 2 morti e 27 guariti. Otto nuovi contagi (a Napoli e nel Sannio) (Di lunedì 4 maggio 2020) Due morti e 27 guariti in 24 ore. Questo il bollettino dell’unità di crisi della Regione Campania. Su 4.498 casi di Covid-19 registrati alle 23:59 di ieri, sono 366 le persone decedute e 1.421 quelle guarite (di cui 1.389 totalmente guarite e 32 clinicamente guarite). Dall’inizio dell’emergenza sono 90.543 i tamponi eseguiti. Nella provincia di Napoli sono 2.473 i casi di positività, 933 nel capoluogo e 1.540 nell’area metropolitana, lo stesso numero di ieri. Zero nuovi contagi anche nelle provincie di Salerno (662 casi), Avellino (469) e Caserta (424). In provincia di Benevento ci sono 186 contagiati, tre più di ieri. Per 284 tamponi sono in corso le verifiche delle Asl. L'articolo Coronavirus, in Campania nelle ultime 24 ore 2 morti e 27 guariti. Otto nuovi contagi (a Napoli e nel Sannio) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus - l'ultimo aggiornamento della Campania : i dati provincia per provincia

