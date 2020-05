Coronavirus in Campania, bollettino del 4 maggio: 20 positivi su 2.525 tamponi (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 4 maggio riporta i dati di 20 tamponi positivi su 2.525 effettuati. In totale sono 4.518 i casi positivi (su 90543 tamponi effettuati). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 479 tamponi di cui 4 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 240 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 85 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 186 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 109 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 4 ... Leggi su 2anews Coronavirus in Campania - 20 nuovi positivi su 2.525 tamponi eseguiti

Coronavirus - controlli a campione tra le persone che rientrano in Campania per la fase 2 : 14 persone positive al test rapido su 60 – VIDEO

