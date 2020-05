Coronavirus in Campania, bollettino del 3 maggio: 14 positivi su 4045 tamponi (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 3 maggio parla di 14 tamponi positivi su 4045 effettuati. In totale sono 4498 i casi positivi (su 90543 tamponi effettuati). In merito all’emergenza Coronavirus, l’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che, nella giornata di ieri, 3 maggio 2020, sono pervenuti i seguenti dati: Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 876 tamponi di cui 3 positivi; Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 342 tamponi di cui nessuno positivo; Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 45 tamponi di cui nessuno positivo; Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 289 tamponi di cui nessuno risultato positivo; Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 33 tamponi, nessuno positivo; Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 143 tamponi di cui 8 positivi; Laboratorio ... Leggi su 2anews Coronavirus - numeri eccezionali per la Campania

