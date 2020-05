Coronavirus: in Basilicata il primo giorno della Fase 2 è “COVID free”, zero casi su 245 test (Di lunedì 4 maggio 2020) In Basilicata ieri, 3 maggio, sono stati effettuati 245 test per il Coronavirus, risultati tutti negativi. Il dato è parziale, dal momento che a causa di problemi tecnici non sono ancora giunti alla task force i risultati dei tamponi analizzati dall’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata. I dati in questione verranno inseriti nel comunicato stampa di domani. Con questo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione sono 173 su un totale di 14.455 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza. Ieri erano 194, ai quali si sottraggono 21 guarigioni. Ai 173 positivi vanno aggiunti nel complesso 25 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi), 188 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : in Basilicata solo 6 nuovi casi su 488 tamponi - si abbassa ancora il tasso di letalità

