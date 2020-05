Coronavirus in America Latina | cronaca di un disastro annunciato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) di Diego Battistessa* La regione latinona vive in questi giorni la stretta morsa di un virus, il Covid-19, che sta rispettando i più nefasti pronostici in termini di diffusione e letalità. La risposta dei governi è stata difforme, le eterogenee situazioni economico-sociali hanno dato vita ad una notevole varietà di approcci politico-sanitari. Dalla mano dura del Presidente Nayib Bukele in El Salvador, dove las Maras (le bande criminali organizzate) puniscono con castighi fisici chi non rispetta la quarantena, passando per il blackout culturale in Argentina (che affronterà quasi sicuramente il nono default economico della sua storia in questo mese di maggio), fino ad arrivare al negazionista presidente del Brasile, Jair Bolsonaro (circa 100 mila contagi e quasi 7000 morti) che in questi giorni di emergenza sanitaria e di polarizzazione politica ...