Coronavirus: in Alto Adige 5 nuovi casi su 433 tamponi, 31 i guariti nelle ultime 24 ore (Di lunedì 4 maggio 2020) Tre persone sono morte a causa del Coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore, tutte nelle residenze per anziani, dove il totale dei decessi per l’epidemia è ora 115. Sommati ai 169 decessi negli ospedali, il totale è 284. Si registrano 5 nuovi casi positivi su 433 tamponi valutati. Le persone che hanno contratto il virus da inizio epidemia sono quindi 2.541. In totale, sono stati effettuati complessivamente 44.673 test su 20.333 persone. I pazienti ricoverati nei normali reparti degli ospedali Altoatesini, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito a Colle Isarco sono in tutto 145, mentre altre 49 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. I pazienti che hanno bisogno di cure intensive sono 6. Altri 4 pazienti Altoatesini sono ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria. Attualmente, 1.368 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Corea del Sud allentate le restrizioni : presa d’assalto la spiaggia di Seul. Le immagini

