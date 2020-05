Coronavirus | “il nuovo modo per dire ‘ti voglio bene’ è indossare la mascherina” | la

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Un sorriso puòtante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è ilditibene“. Inizia così lo spot tv promosso del Ministero della Salute, prossimamente in onda sulle reti Rai, che insegna come usare correttamente il dispositivo di protezione individuale chiave nella fase 2 dell’emergenza. “Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe, senza toccare la parte centrale – si spiega nel testo, sottotitolato – Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua ...