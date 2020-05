Coronavirus | il bollettino delle 18 | prosegue decremento casi attivi | decessi in linea

Corriere : Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile: Casi totali: 211.938 (+1.221) Casi pos… - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia: 211.938 casi positivi e 29.079 morti. Il bollettino del 4 maggio - Corriere : In Italia 195 morti in un giorno. I malati attuali scendono sotto quota 100 mila Il bollettino -

