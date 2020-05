Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 4 maggio | Ecco tutti i dati (Di lunedì 4 maggio 2020) Ecco l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi lunedì 4 maggio, la Protezione Civile ha comunicato i dati dell’emergenza Coronavirus relative alle ultime 24 ore. Coronavirus: 99.980 i malati, 199 in meno di ieri Sono 99.980 le persone attualmente positive al Coronavirus nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore l’aumento dei casi di positività … L'articolo Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 4 maggio Ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - il bollettino delle 18 : prosegue decremento casi attivi - decessi in linea

Coronavirus - l’aggiornamento di oggi in Italia : il bollettino della Protezione Civile

Bollettino Coronavirus oggi 4 maggio : 1221 casi e 195 morti in Italia oggi. 1225 i pazienti guariti (Di lunedì 4 maggio 2020)l’aggiornamento reso noto alle ore 18 di oggi lunedì 4, laha comunicato idell’emergenzarelative alle ultime 24 ore.: 99.980 i malati, 199 in meno di ieri Sono 99.980 le persone attualmente positive alnel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore l’aumento dei casi di positività … L'articoloildel 4proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - RegioneLazio : #Coronavirus @INMISpallanzani ha diramato il bollettino medico n. 95 del #4maggio #SaluteLazio #coronavirusitalia… - Andre3Verzaal : RT @TgLa7: #coronavirus Ecco i dati del bollettino giornaliero della #ProtezioneCivile: Casi totali: 211.938 (+1.221) Casi positivi: 99.980… - OA_Sport : Bollettino Coronavirus oggi 4 maggio: 1.221 casi e 195 morti in Italia. 1.225 i pazienti guariti -