repubblica : ?? Coronavirus, il bilancio del 4 maggio: tornano sotto i 100mila gli attualmente positivi - Tg3web : Coronavirus. Ancora in calo il numero di malati. 174 i morti in un giorno, il numero più basso da oltre un mese. Il… - Viminale : On Line il bilancio dei controlli nella #fase1: dall’ #11marzo al #3maggio verifiche su 12.360.197 persone e 4.798.… - veneto_ : RT @Lanf040264: #Pandemia #Coronavirus. Il virologo Palù: 'Nella Fase 2 dovremo essere rigorosi, il rischio di un'altra #epidemia è alto'… - Yogaolic : Coronavirus, il bilancio dei contagi: a Legnano sono 472 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bilancio Coronavirus, il bilancio della Protezione civile: 1.740 guariti, 1.389 nuovi contagi, 174 decessi Rai News Coronavirus: Emilia Romagna, tutto ok per Tpl all'avvio della fase 2

Con trasporti monitorati in tempo reale, il raddoppio delle corse dei bus nelle citta' e nelle zone industriali e il controllo costante del numero di persone sui treni per mantenere le condizioni di ...

Coronavirus, GDF Macerata: 335 sanzioni durante la Fase 1

Terminata ufficialmente la fase 1 ci sono i primi bilanci delle sanzioni comminate a coloro che non si sono attenuti alle ordinanze. Durante la fase 1 dell’emergenza coronavirus le Fiamme Gialle macer ...

Con trasporti monitorati in tempo reale, il raddoppio delle corse dei bus nelle citta' e nelle zone industriali e il controllo costante del numero di persone sui treni per mantenere le condizioni di ...Terminata ufficialmente la fase 1 ci sono i primi bilanci delle sanzioni comminate a coloro che non si sono attenuti alle ordinanze. Durante la fase 1 dell’emergenza coronavirus le Fiamme Gialle macer ...