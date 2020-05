Coronavirus, i DATI di oggi in Italia: boom di dimissioni dagli ospedali, meno di 50 nuovi casi in tutto il Sud!!! (Di lunedì 4 maggio 2020) I DATI sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore ci sono stati 195 morti, 1.225 guariti e appena 1.221 nuovi casi su 37.631 tamponi effettuati. Appena il 3,2% dei test è risultato positivo: il 96,8% è stato negativo. Anche oggi i nuovi casi sono stati concentrati nelle Regioni più colpite del Nord: +577 in Lombardia, +192 in Piemonte, +159 in Emilia Romagna, +55 in Veneto, +53 in Liguria, +44 nelle Marche. Al Sud, tre Regioni hanno avuto zero casi positivi (Sardegna, Basilicata e Molise), in Calabria appena 4 nuovi casi, in Puglia soltanto 9, in Campania 14 e in Sicilia 15, i risultati migliori dall’inizio della pandemia. Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 211.938 contagiati 29.079 morti 82.879 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 99.980. Questi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l'ultimo aggiornamento della Campania : i dati provincia per provincia

Sempre in Lombardia i dati sono in linea con quelli di domenica ... Il numero in calo della Sardegna (-2) nasce da un riconteggio della struttura regionale. I casi Covid-19 in Italia dall'inizio ...

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 210.717 persone che hanno contratto ... considerando così tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio ...

