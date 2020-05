Coronavirus | Harmont & Blaine lancia una campagna per supportare la ricerca

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 maggio 2020)lacharity: #Unbassottoperla, con la volontà dichi sta lavorando per trovare una cura al Covid-19. Sul sito del brand saranno dunque messi in vendita 4 differenti bassotti di peluche, prodotto iconico del marchio, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, primo ad aver isolato il virus in Italia. «Durante l’emergenza sanitaria ed economica più grande della storia moderna, serve cambiare punto di vista, pensare non solo a noi stessi ma a come aiutare la società, prima ancora che il proprio business, perché le due cose sono intrinsecamente correlate e sempre più lo saranno in futuro», ha commentato il ceo Paolo Montefusco. Questo progetto farà da apri pista a un impegno e una ...