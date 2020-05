Coronavirus, Giletti attacca Burioni: “Disse che in Italia c’era rischio zero” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus, Giletti contro Burioni Massimo Giletti, nel corso della puntata di domenica 3 maggio di Non è l’Arena, è tornato all’attacco di Roberto Burioni, che il 2 febbraio, quando l’emergenza Coronavirus non era ancora esplosa in Italia, aveva detto che in Italia il pericolo epidemia era “pari a zero”. “Il rischio in Italia è pari a zero” diceva Burioni a Fazio durante Che Tempo Che Fa. A Fazio che gli faceva notare che in Lombardia molte persone indossavano la mascherina, oggi ormai obbligatoria, il virologo replicava ironicamente: “Sarà per l’inquinamento”. “Io sono rimasto stupito quando lo ascoltai perché già sapevamo dei due cinesi ammalati. Come poteva non circolare il virus? Come fa a dire che non c’è rischio?” ha detto Giletti in diretta su ... Leggi su tpi Massimo Giletti - un clamoroso ritorno a Rai 1? Tutta "colpa" del coronavirus : la voce che terremota La7 e Viale Mazzini

Live-Non è la D'Urso batte Fazio e Giletti : speciale coronavirus - gli ascolti premiano Mediaset

Massimo Giletti furioso con Red Ronnie : “Non puoi dire che l’Italia ha nascosto il coronavirus”. (Di lunedì 4 maggio 2020)controMassimo, nel corso della puntata di domenica 3 maggio di Non è l’Arena, è tornato all’attacco di Roberto, che il 2 febbraio, quando l’emergenzanon era ancora esplosa in, aveva detto che inil pericolo epidemia era “pari a zero”. “Ilinè pari a zero” dicevaa Fazio durante Che Tempo Che Fa. A Fazio che gli faceva notare che in Lombardia molte persone indossavano la mascherina, oggi ormai obbligatoria, il virologo replicava ironicamente: “Sarà per l’inquinamento”. “Io sono rimasto stupito quando lo ascoltai perché già sapevamo dei due cinesi ammalati. Come poteva non circolare il virus? Come fa a dire che non c’è?” ha dettoin diretta su ...

daninovaro : RT @nonelarena: Lo scontro tra #Giletti e @DinoGiarrusso sulla #scarcerazione del #boss #PasqualeZagaria. #nonelarena #La7 #covid19 #corona… - Ori254 : RT @ManuPalo67: @soniabetz1 @fattoquotidiano #Fase2 #iorestoacasa #coronavirus ?? e come dice @GarauSilvana 'la telefonata di Di Matteo po… - infoitcultura : Non è l'arena, Massimo Giletti contro Roberto Burioni: 'Coronavirus, come faceva a parlare di rischio zero?' - infoitcultura : Massimo Giletti a Non è l'Arena, il medico di Torino con il sacco di spazzatura contro il coronavirus: 'Siamo il 3… - EliElielba : RT @FanClubMGiletti: Coronavirus, la denuncia di Massimo Giletti: 'A Torino un medico costretto ad usare sacco dell'immondizia per protegge… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giletti Coronavirus, la denuncia di Massimo Giletti: "A Torino un medico costretto ad usare sacco dell'immondizia per proteggersi" La7 Coronavirus, Giletti attacca Burioni: “Disse che in Italia c’era rischio zero”

Massimo Giletti, nel corso della puntata di domenica 3 maggio di Non è l’Arena, è tornato all’attacco di Roberto Burioni, che il 2 febbraio, quando l’emergenza Coronavirus non era ancora esplosa in It ...

Il pm Di Matteo: “Bonafede mi ha offerto la nomina a capo del Dap, ma poi ha cambiato idea”

“Bonafede mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o, in alternativa, quello di direttore generale degli affari penali. Chiesi 48 ore ...

Massimo Giletti, nel corso della puntata di domenica 3 maggio di Non è l’Arena, è tornato all’attacco di Roberto Burioni, che il 2 febbraio, quando l’emergenza Coronavirus non era ancora esplosa in It ...“Bonafede mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o, in alternativa, quello di direttore generale degli affari penali. Chiesi 48 ore ...