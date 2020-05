Coronavirus | Giacomo Poretti | io e mia moglie abbiamo avuto Covid-19

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 maggio 2020) "Tantissima stanchezza, un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffé, per darti l'idea di come mi sentivo". Così il comico e autore, storico componente del trio "Aldo, Giovanni e", ha raccontato, sulla pagina "Altre Storie" di Mario Calabresi, di aver contratto ila inizio marzo. Insieme a lui si è contagiata anche laDaniela. L'interprete, ormai guarito, è già pronto a tornare in scena: "Torneremo in teatro e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo Chiedimi se sono di turno” (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). La malattia Al ritorno da una settimana bianca il comico ha raccontato di aver cominciato ad avere la febbre e "tantissima stanchezza". Anche laDaniela si è ammalata maha aggiunto che "le donne reagiscono meglio, sono davvero ...