Coronavirus | Giacomo del trio Aldo | Giovanni e Giacomo ha contratto il covid ed è stato

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 4 maggio 2020)Poretti, delhailed èmolto male. Il bravissimo attore racconta così al Corriere delle Sera: “Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza. Ho avuto 8 giorni di febbre altissima, come mai ho avuto nella vita…”. E poi continua: “Ora il tampone è negativo… voglio fare il test sierologico e sono disposto a donare il plasma … Mi sono letteralmente spaventato, perché mai come in questa situazione evocare l’ospedale era come evocare il cimitero…”. E poi, ancora: “Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di New York… Ricordo che una mattina non sono riuscito ...