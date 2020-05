Coronavirus: Foroni, 'a Trenord 700mila mascherine, volontari anche in metro' (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha fornito a Trenord 700.000 mascherine che vengono distribuite gratuitamente ai passeggeri a partire da oggi, 4 maggio, in alcune delle principali stazioni lombarde: Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Saronno, Bergamo, Lecco, Pavia, Gallarate, Treviglio, Cremona, Brescia, Como San Giovanni, Mortara, Legnano, Seregno, Varese, Busto Arsizio, Monza, Lodi, Mantova, Sondrio. Lo ricorda nella diretta Facebook per fare il punto sull'emergenza Coronavirus l'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni. Un'operazione avvenuta in sinergia con l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi "Si tratta - spiega l'assessore Terzi - di un piccolo gesto di attenzione nei confronti dei cittadini che da oggi, lunedì 4 maggio, con la graduale ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Foroni - 'a Trenord 700mila mascherine - volontari anche in metro' (2)

