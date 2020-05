Coronavirus | Federvini | fatturato settore amari e liquori -60% da inizio crisi

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Un crollo deldel 60% in poco più di un mese, che rischia di trasformarsi in un calo del 50% nel corso dell’anno e del 20% a due anni dall’della pandemia. E’ il danno provocato ai produttori italiani didall’emergenzasecondo uno studio di. E a rischio ci sono oltre 220 milioni di euro di export per unche conta oltre 320 aziende aderenti all’associazione, di cui il 75% interamente a capitale familiare italiano, con il restante 25% composto da aziende internazionali che hanno sede in Italia. Il comparto, conosciuto nel mondo con prodotti come limoncello, amaretto e sambuca, è formato all’80% da piccole e medie imprese e conta circa 100mila addetti, per un valore aggiunto complessivo che ogni anno raggiunge i 4,5 miliardi di euro. ...