Coronavirus, Fase 2: ecco il nuovo modulo per l’autocertificazione – VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) Al via la Fase due dell’emergenza Coronavirus, è uscito il nuovo modulo per l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti Inizia oggi 4 maggio 2020 la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, è uscito il nuovo modulo per l’autocertificazione per i cittadini che vogliono effettuare spostamenti, si può scaricare sul sito del Viminale. Il cittadino nel nuovo modulo deve dichiarare di essere … L'articolo Coronavirus, Fase 2: ecco il nuovo modulo per l’autocertificazione – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus e Fase 2 - il virologo Giorgio Palù precisa : “Per il primo bilancio di nuovi casi dovremo attendere almeno 14 giorni”

Coronavirus - notizie incoraggianti dall’Umbria : la regione entra nella Fase 2 con zero contagi

Marino, Ambrogiani (PD): "Inizia la fase 2, cittadini siano responsabili"

“In queste ore è ufficialmente partita la cosiddetta fase 2, quella di convivenza con il coronavirus. Una fase importante poiché capiremo nello specifico in che direzione andranno i contagi e che ...

Coronavirus: Rezza, il virus morirà a giugno? Non credo

"Se ci sono colleghi stimati che hanno dono della preveggenza, benissimo. Se morirà a giugno faremo una grande festa". Così Giovanni Rezza, direttore dipartimento malattie infettive dell'Istituto Supe ...

