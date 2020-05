Coronavirus | ECDC | in 2 settimane in Europa le restrizioni hanno “ridotto del 45% la

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’uscita dalle misure di contenimento adottate dagli Stati europei per contenere la pandemia disarà “una maratona, non uno sprint. Le aspettative delle persone vanno gestite: questa cosa non finirà presto e le persone si devono preparare“: lo ha affermato la direttrice dell’(European Centre for Disease prevention and Control) Andrea Ammon, in audizione on line alla commissione Ambiente del Parlamento Europeo, a Bruxelles, presieduta dal verde olandese Bas Eickhout. Rispetto all’8 aprile, le misure di distanziamento sociale e le politiche dello “stare a casa”“ridotto del 45% la trasmissione e l’incidenza delnell’arco di 14 giorni, nell’Ue e nel Regno Unito“. Nell’ultima valutazione del rischio dell’agenzia, il 23 aprile, il dato era del 18%. Ecco ...