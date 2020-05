Coronavirus: è ufficiale, rinviato al 2021 l’evento Expo Dubai (Di lunedì 4 maggio 2020) E’ ufficiale: l’Esposizione Universale del 2020 a Dubai è stata rinviata di un anno. L’annuncio è stato dato dal Bureau international des Expositions (Bie): la risoluzione relativa ha ottenuto la maggioranza richiesta dei due terzi dei Paesi membri. “Il rinvio dell’Expo 2020 Dubai all’1 ottobre 2021-31 marzo 2022 sarà approvata formalmente, dal Bie, avendo finora ottenuto più dei due terzi della soglia richiesta“, spiega l’organizzazione in una nota.L'articolo Coronavirus: è ufficiale, rinviato al 2021 l’evento Expo Dubai Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : è ufficiale - rinviato di un anno l’evento Expo Dubai 2020

Coronavirus - bollettino ufficiale del 1 Maggio della Protezione Civile

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ufficiale Bollettino Coronavirus Protezione Civile 3 maggio: i dati ufficiali Pianeta Milan Nuoto, coronavirus: rinviati al 2022 i Mondiali di Fukuoka

ROMA - I Mondiali di nuoto, in programma nell'estate 2021 in Giappone, sono stati rinviati a maggio 2022, dopo lo slittamento di dodici mesi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ora collocate dal 23 luglio ...

Bollettino Lombardia Coronavirus oggi 2 Maggio: i dati ufficiali

I dimessi sono 52.773 (+417), in aumento rispetto a ieri che erano 320. Il numero totale dei positivi raggiunge quota 77.528. (Radio Lombardia) RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE. Iscriviti al nostr ...

