Coronavirus e tagli in bolletta | ecco a chi spettano le agevolazioni

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Quando si parla di emergenzanon si può sottovalutare un aspetto. Gli italiani, stando a casa, continuano a consumare luce e gas. A causa del lockdown molte famiglie, però, sono in difficoltà con i pagamenti delle bollette. Per questo l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) chiede risposte al Governo e direttive su come comportarsi soprattutto nella fase di ripresa. Chi può ricevere gli aiuti economici Per ora non ci sono norme specifiche né misure adatte a far fronte alle difficoltà che il periodo comporta e a quelle che verranno. Arera ha deciso di inviare al Governo una segnalazione, proprio per chiarirsi e chiarire le idee sul da farsi. La situazione attuale è la seguente. Ad aver diritto a bonus sociali sono quei nuclei famigliari con ISEE pari o inferiore a 8.265 euro. Il limite ...