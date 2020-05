Coronavirus e plasma iperimmune | la cura del sangue per COVID-19

(Di lunedì 4 maggio 2020) Sarà ila sconfiggere ilSARS-COV-2? In queste ore l’ospedale di Mantova lavora a una possibiledelper-19 i cui risultati, dice Giuseppe De Donno, direttore di Pneumologia e dell’Unità di Terapia Intensiva respiratoria al Carlo Poma, sembrano molto positivi. Ma adelin corso all’ospedale Carlo Poma di Mantova in collaborazione con il San Matteo di Pavia è finita anche nel mirino dei Nas.: ladelper-19 I carabinieri del nucleo antisofisticazioni hanno chiesto informazioni sulla donna incinta malata die guarita con l’infusione diproveniente da un paziente infetto e poi guarito. La conferma è arrivata ieri dallo stesso De Donno, primario del reparto di pneumologia: “I Nas – ha detto – hanno fatto una ...

chetempochefa : Domani a #CTCF da @fabfazio torneremo a parlare delle trasfusioni col plasma dei guariti dal coronavirus con il pro… - Open_gol : Se ne parla da febbraio, la cura col plasma contro il #Coronavirus sta ottenendo risultati positivi. Ci sono però d… - repubblica : Coronavirus, sta funzionando a Pavia la terapia con il plasma dei pazienti guariti dal Covid-19 - JosephGhorna : #agorarai ma di Fofò DJ e della cura #coronavirus col plasma è proibito parlarne oggi ? Il vostro è solo un ritar… - GaribaldiGuaro : RT @RadioSavana: Pare che il plasma autoimmune funzioni benino, il malato #Covid19 guarisce in pochi giorni. Ha 3 controindicazioni: costa… -

«In terapia intensiva c’è un ragazzo di 28 anni che si chiama Francesco. Giovedì era in un reparto Covid, venerdì la situazione è precipitata. Abbiamo chiesto al Comitato etico di poter usare il plasm ...Sarà il plasma a sconfiggere il Coronavirus SARS-COV-2? In queste ore l’ospedale di Mantova lavora a una possibile cura del sangue per COVID-19 i cui risultati, dice Giuseppe De Donno, direttore di Pn ...