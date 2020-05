Coronavirus, e’ la Sardegna la Regione che ha investito di piu’ (Di lunedì 4 maggio 2020) CAGLIARI (ITALPRESS) – Maglia rosa in Italia, la Sardegna e’ la Regione che ha investito di piu’ per sostenere i suoi cittadini nelle difficolta’ della fase piu’ critica della pandemia e per il sostegno nella fase della ripartenza. Lo dimostra uno studio pubblicato da Il Sole 24 Ore sulla base delle ricerche dell’Istituto Issifra-Cnr (Istituto Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie), che mette a confronto gli impegni finanziari delle Regioni Italiane, considerando quanto attinto dai propri bilanci e quanto frutto della rimodulazione dei fondi strutturali europei non ancora utilizzati.La Sardegna e’ prima in termini assoluti, con un impegno di 265 milioni di risorse proprie, al netto della rimodulazione dei fondi strutturali: una capacita’ di erogazione che quindi e’ suscettibile di un ampio margine di incremento.La ... Leggi su ildenaro Coronavirus - e’ la Sardegna la Regione che ha investito di piu’

