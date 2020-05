Coronavirus, due bar su tre riaprono nel Casertano. Tanta gente in strada (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quasi due bar su tre hanno riaperto a Caserta e provincia in questo primo giorno post- lockdown in cui è possibile l’asporto; lunedì scorso, quando l’unica modalità di vendita era la consegna a domicilio, quasi tutti i bar avevano lasciato le serrande abbassate. Hanno riaperto anche attività di ristorazione collegate all’attività di uffici e aziende come le tavole calde, le rosticcerie. A Caserta si sono riviste persone che gustavano il cornetto fuori ai bar, anche in fila con le mascherine; così ad Aversa, a Santa Maria Capua Vetere e un po’ in tutta la provincia, specie nei centri più popolati. Non tutti però, tra i baristi, hanno deciso di riaprire, confermando che nella categoria non c’è uniformità di vedute, e ognuno decide in base ai propri ... Leggi su anteprima24 Coronavirus Bari - la festa di San Nicola non ci sarà - mille le persone che rimarranno senza lavoro - perdite stimate per due milioni di euro

Coronavirus - è il giorno della Fase 2. Una mamma in partenza da Milano : «Torno a Napoli - non vedo mio figlio da due mesi»

Coronavirus - due morti e 3 positivi su 90 tamponi nella Rsa di Caronno (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quasi due bar su tre hanno riaperto a Caserta e provincia in questo primo giorno post- lockdown in cui è possibile l’asporto; lunedì scorso, quando l’unica modalità di vendita era la consegna a domicilio, quasi tutti i bar avevano lasciato le serrande abbassate. Hanno riaperto anche attività di ristorazione collegate all’attività di uffici e aziende come le tavole calde, le rosticcerie. A Caserta si sono riviste persone che gustavano il cornetto fuori ai bar, anche in fila con le mascherine; così ad Aversa, a Santa Maria Capua Vetere e un po’ in tutta la provincia, specie nei centri più popolati. Non tutti però, tra i baristi, hanno deciso di riaprire, confermando che nella categoria non c’è uniformità di vedute, e ognuno decide in base ai propri ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto #psicologico. Per affrontare il r… - ilpost : I due mesi che sconvolsero la Lombardia - RaiNews : Più della metà degli intervistati, il 57%, dichiara che, anche dopo la fine dell'emergenza, non si muoverà per fare… - rep_roma : Coronavirus Roma, festa di compleanno in casa alla vigilia della fase due: multati in 8 [aggiornamento delle 12:59] - francetarantino : I due mesi che sconvolsero la Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, in Italia scatta la Fase 2: in 4,5 milioni tornano a lavorare. In 200 sul treno Milano-Napoli La Repubblica Coronavirus: sindaco Messina, 'pronte misure per sostenere parrucchieri e centri estetici'

in questi due mesi, sta eseguendo servizi a domicilio, prestando un’attività abusiva che al momento non è consentita". Su quest'ultimo aspetto, il primo cittadino ha annunciato controlli e sanzioni ...

Ristoranti chiusi a Trapani, la pesca in città è in crisi

Il settore della pesca è in stato di emergenza. Il lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni tra i pescatori trapanesi. Se da un lato, infatti, le barche ...

in questi due mesi, sta eseguendo servizi a domicilio, prestando un’attività abusiva che al momento non è consentita". Su quest'ultimo aspetto, il primo cittadino ha annunciato controlli e sanzioni ...Il settore della pesca è in stato di emergenza. Il lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni tra i pescatori trapanesi. Se da un lato, infatti, le barche ...