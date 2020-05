Coronavirus | de Cardenas Confindustria Pavia | ’emerse tutte inefficienze del sistema

(Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – “Dopo tre mesi di emergenza è evidente che si poteva e si doveva fare meglio. In una situazione estrema di crisi la risposta dei medici e delle strutture sanitarie è stata straordinaria, persino eroica, ma sono venute inevitabilmente a gallaledelPaese e anche l’inadeguatezza della nostra classe politica”. Lo ha detto il presidente di, Nicola de, nel corso dell’assemblea privata dell’associazione, come hanno riferito alcuni imprenditori presenti all’incontro. Deha citato “contrasti tra le Regioni e il governo, lentezze e burocrazie, comunicazioni tardive e generiche, enormi ritardi nell’adottare tecnologie avanzate di tracciamento dei contagi, indisponibilità dei tamponi, ritardi e confusione nell’utilizzo ...

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – "Ancora non ci siamo sul fronte dell'azione di governo per quel che riguarda gli stimoli, solo annunciati, per la ripartenza: le dilazioni fiscali sono state poca cosa, le ...