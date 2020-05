Coronavirus, dati Istat di marzo: Bergamo +568% dei morti, Roma a -9,4% (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Rapporto dati dell’Istat mostra come a causa dell’epidemia da Coronavirus, il primo trimestre del 2020 sia stato segnato da un +49,4% dei morti rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, è importante il divario tra le Regioni del sud e quelle del nord. Pubblicati i numeri del Rapporto Istat, in merito alla mortalità provocata dall’impatto dell’epidemia … L'articolo Coronavirus, dati Istat di marzo: Bergamo +568% dei morti, Roma a -9,4% proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Bollettino coronavirus Emilia Romagna/ Diretta conferenza stampa : dati 4 maggio

Bollettino Protezione Civile 4 maggio/ Dati coronavirus : decessi e contagi in fase 2

Coronavirus - i dati su tamponi e contagiati : Valle d’Aosta e Trento più colpite della Lombardia - in Calabria la situazione migliore (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Rapportodell’mostra come a causa dell’epidemia da, il primo trimestre del 2020 sia stato segnato da un +49,4% deirispetto agli anni precedenti. Tuttavia, è importante il divario tra le Regioni del sud e quelle del nord. Pubblicati i numeri del Rapporto, in merito alla mortalità provocata dall’impatto dell’epidemia … L'articolodideia -9,4% proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 174 morti in un giorno, dato più basso da oltre 1 mese. Oltre 81 mila guariti, 1.740 più di ieri. In… - lorepregliasco : Secondo i dati @istat_it, tra inizio epidemia (20 febbraio) e il 31 marzo in Italia ci sono state 25mila morti in e… - DPCgov : #Coronavirus: ancora in calo la pressione sulle strutture ospedaliere ??Totale positivi: 100.704 ??Dimessi e guar… - NotizieAbruzzo : Coronavirus in Abruzzo, dati del 4 maggio: +4 casi positivi - avatar_tor : aggiornamento indicatori nazionali (paesi Europei >3M) Per la Francia e Spagna ci sono due fonti, con i dati JHU i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, 474 vittime e 1.900 contagiati in più, calano i malati (-239) Il Sole 24 ORE Coronavirus, il mondo tra bilancio e ripartenza: 3 milioni e mezzo di morti, il quadro dall'Europa all'America, dal Medio Oriente alla Nuova Zelanda

In Spagna calano i decessi, oggi parte la fase di allentamento delle misure restrittive I casi di coronavirus dichiarati in tutto il mondo hanno superato ad oggi i 3,5 milioni, tre quarti dei quali in ...

Il nulla a protezione delle donne (con e senza disabilità) durante la pandemia

«Nell’àmbito dell’attuale pandemia da coronavirus, non abbiamo finora rintracciato alcun provvedimento o misura specifica da parte del Governo a protezione delle donne, tanto meno quelle con disabilit ...

In Spagna calano i decessi, oggi parte la fase di allentamento delle misure restrittive I casi di coronavirus dichiarati in tutto il mondo hanno superato ad oggi i 3,5 milioni, tre quarti dei quali in ...«Nell’àmbito dell’attuale pandemia da coronavirus, non abbiamo finora rintracciato alcun provvedimento o misura specifica da parte del Governo a protezione delle donne, tanto meno quelle con disabilit ...