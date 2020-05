Coronavirus: dagli Usa al Regno Unito, tutti contro la Cina. Salvini: “Italia e Ue chiedano danni” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus: dagli Usa al Regno Unito, tutti contro la Cina. Salvini: “Italia e Ue chiedano danni” Dopo gli Usa, anche il Regno Unito mette in discussione le tempistiche con cui la Cina ha comunicato al mondo la gravità dell’epidemia di Coronavirus nata nel paese e le sue presunte responsabilità sulla diffusione del virus. “I cinesi hanno molte domande a cui rispondere per la velocità con cui hanno informato il mondo della crisi”, ha detto Ben Wallace, segretario alla Difesa di Sua Maestà britannica. La dichiarazione è giunta dopo che già il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha parlato di “enormi prove” che il virus sia uscito per un incidente dal laboratorio di Wuhan. Anche Francia e Germania hanno sottolineato i punti oscuri sulle origini del Covid-19, mentre l’Australia si è unita alla ... Leggi su tpi Coronavirus e Fase 2 - Ricciardi avverte : “Se le cose vanno male chiusura immediata - il virus si sta specializzando e impara dagli errori”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dagli Coronavirus, i 100 mila «naufraghi galleggianti» sulle navi da crociera Corriere della Sera Dentro l'azienda nella periferia di Roma dove si cerca il vaccino

Tra la distesa di lamiere dove hanno confinato più di mille rom, si scorgono solo le insegne spente di un outlet e un ottovolante del divertimento che fu. Eppure è in questa landa sgarrupata, in mezzo ...

Settore spiriti, a un mese da emergenza crollo fatturato del 60%

L'indebolimento delle imprese creato dagli aumenti nazionali di imposta del recente passato, insieme al dazio del 25% ad valorem applicato da ottobre sul nostro export negli USA ed ora gli effetti del ...

